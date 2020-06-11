Trabzonspor'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı! . - Son Dakika

Trabzonspor'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı! .
Trabzonspor'da yöneticiler, futbolcular ve teknik heyete yapılan 7. korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
Trabzonspor'da yöneticiler, futbolcular ve teknik heyete yapılan 7. korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 05:22 Kaynak: İHA
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