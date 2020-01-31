Son Dakika › Spor › Trabzonspor, da Costa'yı KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor
Trabzonspor, da Costa'yı KAP'a bildirdi
6 saat önce
Trabzonspor, bonservisi elinde bulunan Manuel da Costa'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:16 Kaynak: İHA
Trabzonspor, bonservisi elinde bulunan Manuel da Costa'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde bulunan Manuel Marouan da Costa Trındade kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Son Dakika Adil Gevrek'ten Guilherme açıklaması Trabzonspor, Messias ile 1,5 yıllığına anlaşıldığını KAP'a bildirdi Zanka yok, Falette kadroda Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi