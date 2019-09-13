Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Daniel Sturridge, Gençlerbirliği maçıyla ilk kez sahada!
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor'da Daniel Sturridge, Gençlerbirliği maçıyla ilk kez sahada!

1 saat önce

Ligde oynadığı son 15 maçta da yenilgi yüzü görmeyen, 2019-20 sezonunun ilk 3 haftasında topladığı 5 puanla 5'inci sırada yer alan Trabzonspor, 15 Eylül'de taraftarı önünde Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor'da Daniel Sturridge, Gençlerbirliği maçıyla ilk kez sahada!, System.String[]

Ligde oynadığı son 15 maçta da yenilgi yüzü görmeyen, 2019-20 sezonunun ilk 3 haftasında topladığı 5 puanla 5'inci sırada yer alan Trabzonspor, 15 Eylül'de taraftarı önünde Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.


Milli takımlardan dönen oyuncuların da katılımıyla devam eden çalışmalarda teknik heyet, özellikle geçiş oyununda dikkatli olmaları konusunda futbolculara uyarılarda bulundu.


KONTRADAN GOLÜ YERİZ!


Yapılan antrenmanlarda tüm oyunculardan kaybedilen topu takip etmelerini isteyen teknik heyet, "Saha içinde yerinizi kaybetmeyin. Rakibin geçişine müsaade etmeyin. Kaybettiğiniz topu takip etmezseniz Gençlerbirliği maçında kontradan golü yeriz. Herkes dikkatli olsun ve top rakipteyken çabuk şekilde herkes saha içerisindeki yerini alsın" uyarılarında bulundu.


STURRIDGE TAKIMLA ÇALIŞIYOR


Bu arada, hafif sakatlığı nedeniyle hafta içi yapılan antrenmanlarda takımdan ayrı çalışan yeni transferlerden Daniel Sturridge de yeniden takıma dahil oldu.


Fiziksel anlamda tam hazır olmadığı gerekçesiyle takımının önceki maçlarında kadroda yer almayan Sturridge'in, Gençlerbirliği maçında kadroda yer alması ve bordo-mavili forma ile ilk kez sahaya çıkması bekleniyor.


Daniel Sturridge, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Selçuk Özdağ'dan AK Partiye "suç uydurma" ithamı: İhraç tebligatı ayın beşinde geldi, suç tarihleri 7 ve 8'i
Günlük burç yorumları 13 Eylül 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Eşlerine not bırakıp, PUBG oyununda tanıştıkları kişi ile kaçan kız kardeşler: Pişmanız, kandırıldık Hdp önündeki eylemde 11'inci gün; aile sayısı 28 oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 14:27:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Daniel Sturridge, Gençlerbirliği maçıyla ilk kez sahada!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]