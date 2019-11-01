Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Daniel Sturridge'in sağlık durumu
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Trabzonspor'da Daniel Sturridge'in sağlık durumu

6 saat önce

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Daniel Sturridge'in sahalara 1 ila 3 hafta içinde dönmesinin planlandığı bildirildi.

Trabzonspor'da Daniel Sturridge'in sağlık durumu, System.String[]

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Daniel Sturridge'in sahalara 1 ila 3 hafta içinde dönmesinin planlandığı bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Ayaz, yaptığı yazılı açıklamada, Daniel Sturridge'e dün MR çekildiğini belirtti.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncunun çekilen MR'ında sol alt baldır kas zarında gerilme tespit edildiğini vurgulayan Ayaz, "Futbolcumuzun tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:28 Kaynak: AA
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