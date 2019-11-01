Trabzonspor'da Daniel Sturridge şoku
6 saat önce
Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Daniel Sturridge'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:20 Kaynak: İHA
Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Daniel Sturridge'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Oyuncuya dün MR çekildiğini belirten Hakan Ayaz, "Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR'ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir" dedi.
(Gökmen Şahin/İHA)
Son Dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı 2 kadın terörist Kilis'te yakalandı