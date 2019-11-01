Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Daniel Sturridge şoku
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Trabzonspor'da Daniel Sturridge şoku

6 saat önce

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Daniel Sturridge'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Daniel Sturridge şoku, System.String[]

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Daniel Sturridge'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.


Oyuncuya dün MR çekildiğini belirten Hakan Ayaz, "Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR'ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir" dedi. - TRABZON

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:16 Kaynak: İHA
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