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Trabzonspor'da Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu

6 saat önce

Trabzonspor'un Süper Lig'in 15'inci haftasında oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor'da Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu, System.String[]

Trabzonspor'un Süper Lig'in 15'inci haftasında oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu.

Buna göre 16 Aralık 2019 Pazartesi günü 20: 00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 40 TL


Denizlispor, Trabzonspor, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:35 Kaynak: DHA
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