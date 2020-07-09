Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Ligde dün akşam evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına start verdi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:44 Kaynak: DHA
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