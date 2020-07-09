Trabzonspor'da Denizlispor mesaisi başladı
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştıkları belirtildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştıkları belirtildi.
Birinci gruptaki oyuncuların toparlanma, ikinci gruptaki oyuncuların ise telafi çalışmaları yaptığı kaydedildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:10
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