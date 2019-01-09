Trabzonspor'da Devre Arası Hazırlıkları

Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Antalya
'nın Belek
Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında, teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde, gerçekleştirilen idmanda, bordo-mavili takım pas çalışmasının ardından ayak tenisi oynadı.
Karaman ve yardımcılarının da yer aldığı ayak tenisi oyununda neşeli anlar yaşandı.
Trabzonspor'un sakatlığı devam eden oyuncusu Arjantinli Jose Sosa
ile kamptaki antrenmanda ayak bileğine darbe alan Slovak futbolcu Juraj Kucka
antrenmana katılmadı. Her iki oyuncu da fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Zargo Toure
takımdan ayrı koştu.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.