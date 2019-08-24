Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Donis Avdijaj'ın doğum günü kutlandı
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Trabzonspor'da Donis Avdijaj'ın doğum günü kutlandı

52 dakika önce

Trabzonspor'un genç oyuncusu Donis Avdijaj'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Trabzonspor'da Donis Avdijaj'ın doğum günü kutlandı, System.String[]

Trabzonspor'un genç oyuncusu Donis Avdijaj'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, genç oyuncu Donis Avdijaj'a Yeni Malatyaspor maçı öncesi sürpriz doğum günü kutlaması yapıldığı belirtildi.

Antrenmanın ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla 23 yaşına giren Kosovalı oyuncu için doğum günü pastası kesildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik direktörümüz Ünal Karaman'ın ikramıyla pastasından ilk dilimi yiyen Donis Avdijaj'ı ardından tüm futbolcularımız tebrik etti. Bu sürpriz karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Donis Avdijaj, tüm teknik heyet ve futbolcularımıza teşekkürlerini sundu."

Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:34 Kaynak: AA
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