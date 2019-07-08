Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Donis Avdijaj ve Ahmet Baha Bilgin ile sözleşme imzalandı
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Trabzonspor'da Donis Avdijaj ve Ahmet Baha Bilgin ile sözleşme imzalandı

1 saat önce

- Trabzonspor'da Donis Avdijaj ve Ahmet Baha Bilgin ile sözleşme imzalandı Donis Avdijaj ile 1+3 yıllık, Ahmet Baha Bilgin'le 3 yıllık sözleşme imzalandıTRABZON - Trabzonspor'da Donis Avdijaj ve Ahmet Baha Bilgin ile bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sözleşme imzalandı.

- Trabzonspor'da Donis Avdijaj ve Ahmet Baha Bilgin ile sözleşme imzalandı
Donis Avdijaj ile 1+3 yıllık, Ahmet Baha Bilgin'le 3 yıllık sözleşme imzalandı
TRABZON - Trabzonspor'da Donis Avdijaj ve Ahmet Baha Bilgin ile bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sözleşme imzalandı.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven'in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Donis Avdijaj ile 1+3 yıllık, Ahmet Baha Bilgin'le 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Törende konuşan Yaşar Kibar Güven, "İki yetenekli oyuncuyu daha kadromuza kattık. Her iki futbolcumuzun da yüksek performans sergilemesini bekliyoruz. İnşallah hem kendi kariyerleri hem de kulübümüz için hayırlısı olur. İki futbolcumuza da başarılar diliyorum" dedi.
Donis Avdijaj: "Buraya o çılgın taraftarları mutlu etmek için geldim"
Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Donis Avdijaj ise, "Trabzonspor gibi harika taraftarı olan, kendimi gösterebileceğim bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Kulüp hakkında bilgim var, şehir hakkında bilgim var ama en çok bilgi sahibi olduğum şey çılgınlık derecesinde takımını seven bir taraftar kitlesinin olması. Ben buraya o çılgın taraftarları mutlu etmek için geldim. Trabzonspor'un ne kadar kaliteli bir takım olduğunu biliyorum. Burada genç oyuncuların kendini göstermek için çok çalıştığının da farkındayım. Ben de bu yüzden tercih ettim Trabzonspor'u. Kendimi gösterebilmek, kendimi kanıtlayabilmek ve takım arkadaşlarımla birlikte kazanabileceğimiz kadar maç kazanmak için geldim. Önce Allah'a, sonra aileme ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Bilgin: "Bugün altyapısından yetiştiğim Trabzonspor'a imza attığım için çok mutluyum"
Bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen genç oyuncu Ahmet Baha Bilgin de, "Bugün altyapısından yetiştiğim Trabzonspor'a imza attığım için çok mutluyum. Aileme ve beni yetiştiren herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah çok çalışıp, beni beğenen ve güvenenleri mahcup etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'da Donis Avdijaj ve Ahmet Baha Bilgin ile sözleşme imzalandı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:46 Kaynak: İHA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Spor
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