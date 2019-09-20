Trabzonspor'da durmak yok
1 saat önce
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştığı belirtildi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştığı belirtildi.
Birinci gruptaki futbolcuların toparlanma, diğer oyuncuların ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.
Yarını izinli geçirecek bordo-mavili ekip, pazar günü yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:40
Beşiktaş'ta Victor Ruiz sakatlandı, Abdullah Avcı yıkıldı! Arsenal'de Mesut Özil depremi: Bırakın gitsin Göztepe, Konyaspor'u 1-0 mağlup etti! Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı!