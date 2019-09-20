Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da durmak yok
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Trabzonspor'da durmak yok

1 saat önce

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştığı belirtildi.

Trabzonspor'da durmak yok, System.String[]

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştığı belirtildi.


Birinci gruptaki futbolcuların toparlanma, diğer oyuncuların ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.


Yarını izinli geçirecek bordo-mavili ekip, pazar günü yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ünal Karaman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:40 
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