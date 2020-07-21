Trabzonspor'da Eddie Newton da gündemde - Son Dakika

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Trabzonspor'da yönetim, yeni sezon öncesi teknik adam görevi için yerli ve yabancı isimleri değerlendiriyor. Bordo-mavililerde Yardımcı Antrenör Eddie Newton ismi en güçlü adaylardan biri olarak ilk sırada yer alıyor.

Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Karadeniz ekibinin ligde kalan Hes Kablo Kaysersipor ve Türkiye Kupası finalindeki Aytemiz Alanyaspor maçında takımın başında Yardımcı Antrenör Eddie Newton olacak. Bordo-mavililerde teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme gelse de İngiliz teknik adamın bu iki maçta ortaya koyacağı etki ve takımın performansı kulüpteki geleceğini de etkileyecek.

KULÜBÜ VE OYUNCULARI YAKINDAN TANIYOR

Chelsea'de Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Maurizio Sarri, Roberto Di Matteo, Guus Hiddink ve Andre Villa Boas'la çalışan Newton, 2011-2012 sezonunda FA Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında aktif görev aldı. Ayrıca scout konusunda geniş bir ağ ve çevreye sahip olan tecrübeli isim, transfer dönemleri için de bordo-mavili kulübe fikir veriyor. Özellikle yerli ve yabancı oyuncularla yakaladığı iletişimle takım içinde sevilen bir isim olan İngiliz çalıştırıcı, Kayserispor ve Alanyaspor karşısında ortaya koyacağı etkiyi bordo-mavili yönetim yakından takip edecek.

DEVRE ARASINDA EROL BULUT İSMİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından sonra Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'un ismi gündeme gelmişti. Söz konusu dönemde takım çalıştırdığı için bordo-mavili kulübe yakın isimlerin görüşme isteği yönetim tarafından askıya alınsa da sezonun sona ermesiyle birlikte Bulut'un ismi yeniden tartışmaya açıldı. Alanyaspor ile Süper Lig'de oynanan son maçta yaşananlar ve iki kulüp arasındaki gerilim nedeniyle Erol Bulut'un ismi kupa maçı sonrası tartışılması bekleniyor.

Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasından sonra Abdullah Avcı, Shota ve Prosinecki isimleri de gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

AHMET AAĞAOĞLU 3 TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI

Trabzonspor'da 8 Nisan 2018'de göreve gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu daha önce Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman ile çalıştı. Karaman'ın ayrılmasından sonra teknik direktör olarak görevine devam eden Hüseyin Çimşir, Ağaoğlu'nun görevde bulunduğu süre boyunca çalışacağı üçüncü teknik adam olurken, yeni ismin kim olacağı sorusu ise Alanyaspor ile oynanacak olan kupa maçı sonrası netlik kazanması bekleniyor.

(Gökmen Şahin/İHA)