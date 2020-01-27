Trabzonspor'da Eddie Newton idmana çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Eddie Newton idmana çıktı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Eddie Newton idmana çıktı

6 saat önce

Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile tanışan ve projeleri hakkında bilgiler alan Newton'ın oyuncu izlenmesi ve tespit edilmesi konularında da aktif rol alacağı öğrenildi.

Trabzonspor'da Eddie Newton idmana çıktı, System.String[]

Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile tanışan ve projeleri hakkında bilgiler alan Newton'ın oyuncu izlenmesi ve tespit edilmesi konularında da aktif rol alacağı öğrenildi.


ÇİMŞİR'İN AKLI ARTIK F.BAHÇE'DE


BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçı ertelenen Trabzon'da gözler F. Bahçe karşılaşmasına çevrildi. Cumartesi günü evinde sarı-lacivertli takımı ağırlayacak olan Karadeniz temsilcisinde teknik heyet rakibini de yakından takip ediyor. Başakşehir maçını analiz ederek F.Bahçe'nin artılarını-eksilerini belirleyen Hüseyin Çimşir ve kurmayları hafta boyunca oyuncularına planlarını ezberletecek.


OBİ MİKEL 'PAS'LANMAZ!


Trabzonspor'da sezon başında bedelsiz olarak gelen ve ilk haftalardaki performansı ile eleştirilen Obi Mikel, "Pas başarısı" kategorisinde Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor. İlk haftalarda yaşadığı uyum sürecinin ardından bordo-mavili takımın değişmez oyuncusu olan Obi Mikel, %94.1 pas başarısı ile zirvede. Takım sıralamasında G. Saray %85 ile ilk sırada yer alırken, Trabzonspor ise başarılı pas oranında %84'lük bir performans yakaladı. Obi Mikel'i %92.2 ile Necip Uysal ve %91.6 ile Atiba izliyor. (Sabah)

Trabzonspor, Trabzon, Bahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:51 
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