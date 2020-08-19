Trabzonspor'da Eddie Newton'un yanına Selçuk Erdoğan!

Uğur Yapıcı/ Spor Arena - Trabzonspor Selçuk Erdoğan ile yardımcı antrenörlük için görüşmelere başladı... Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına getirilen ve bordo-mavililer ile Türkiye Kupası'nı kazanan Eddie Newton'un teknik ekibi konusunda çalışmalar hız kazandı. Antrenmanlarına 1. ve 2. yardımcısı olmadan devam eden İngiliz çalıştırıcının yeni ekibi için yönetime verdiği isimlere Spor Arena ulaştı.

Newton'un önceliği Selçuk Erdoğan

Trabzonspor'un geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin futbol takımında 1. yardımcı olarak düşündüğü Bursaspor'un eski sportif direktörü Selçuk Erdoğan ile görüşmelere başladığı ve anlaşma sağlanması durumunda Erdoğan'ın Trabzon'a geleceği belirtildi.

Öte yandan Newton'un teknik ekip için istediği diğer isimlerin ise Koray Palaz, Mehmet Yılmaz ve Monaco'nun eski sportif direktörü Michael Emenalo olduğu yönetimin bu isimlerle de görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Erdoğan, sezonun bitimiyle birlilkte Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ve Emre Belözoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Daha sonra Fenerbahçe'de Erol Bulut takımın başına geçti ve sarı lacivertliler farklı bir yapılanma ile teknik ekibi oluşturdu.