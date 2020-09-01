Trabzonspor'da Eddie Newton'un yardımcısı Steve Greaves oldu!

Bordo-mavili kulüp, yaptığı bilgilendirmede, daha önce cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın 1 gün öncesine alındığını belirterek, "Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı hazırlık karşılaşması 4 Eylül 2020 Cuma günü 17.00'a alınmıştır." ifadesine yer verdi.

Trabzonspor 'da geçen sezonun son haftasında göreve getirilen Eddie Newton'un yardımcısı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'ndeki antrenmanda oyuncular, dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

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