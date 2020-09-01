Trabzonspor'da Eddie Newton'un yardımcısı Steve Greaves oldu!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
Bordo-mavili futbolcular, akşam yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- Newton'un yardımcısı belli oldu
Trabzonspor'da geçen sezonun son haftasında göreve getirilen Eddie Newton'un yardımcısı belli oldu.
Bordo-mavili takımda Newton'un yardımcılığını yeni sezonda vatandaşı İngiliz çalıştırıcısı Steve Greaves yapacak. Greaves, bugün takımla ilk çalışmasına çıktı.
- Maç cuma gününe alındı
Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynayacağı hazırlık maçı cuma gününe alındı.
Bordo-mavili kulüp, yaptığı bilgilendirmede, daha önce cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın 1 gün öncesine alındığını belirterek, "Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı hazırlık karşılaşması 4 Eylül 2020 Cuma günü 17.00'a alınmıştır." ifadesine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 14:12
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