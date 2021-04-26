Trabzonsporlu futbolcu Edgar Ie'de ikinci derece kas yaralanması tespit edildi

Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor 'da, savunma oyuncusu Edgar Ie'nin sol kasık adalesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

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