Trabzonspor'da eksikler can sıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da eksikler can sıkıyor - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da eksikler can sıkıyor

6 saat önce

Süper Ligin 24'üncü haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçıyla birlikte zorlu bir fikstüre girecek ve 16 günde 5 maça çıkacak olan Trabzonspor'da sakat oyuncu sayısının artması moralleri bozdu.

Trabzonspor'da eksikler can sıkıyor, System.String[]

Süper Ligin 24'üncü haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçıyla birlikte zorlu bir fikstüre girecek ve 16 günde 5 maça çıkacak olan Trabzonspor'da sakat oyuncu sayısının artması moralleri bozdu.


Bordo-mavililerde uzun süreli sakatlığı bulunan Ahmet Canbazın yanı sıra Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi Pereira, Yusuf Sarı, Hosseini, Sturridge ile Manuel da Costa da sakatlıkları nedeniyle antrenmanlarda yer almıyor.


Ayrıca tedavisi devam eden Nwakaeme takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.


CAMPİ CEZALI, ABDÜLKADİR TAM HAZIR DEĞİL


Sakatların yavaş yavaş takıma dönmesi beklenirken Beşiktaş maçının ardından Pereira, Yusuf, Sturridge ile Costanın sakatlık yaşaması yoğun fikstür öncesi tüm hesapları bozarken, bordo-mavililerde savunma oyuncusu Campi de kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.


Uzun süreli sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür de henüz tam olarak hazır duruma gelmedi. Trabzonspor'da alternatif anlamında sıkıntı yaşayan teknik heyet bu süreci en iyi şekilde atlatarak hem lig hem de kupada kayıpsız yoluna devam etmeyi hedefliyor.


Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:18 
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