Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Ekuban ameliyat edildi
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Trabzonspor'da Ekuban ameliyat edildi

2 saat önce

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın ardından geçen hafta antrenmanda sakatlanan Caleb Ekuban da ameliyat edildi.

Trabzonspor'da Ekuban ameliyat edildi, System.String[]

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın ardından geçen hafta antrenmanda sakatlanan Caleb Ekuban da ameliyat edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Caleb Ekuban'ın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban bugün İtalya'da başarılı bir operasyon geçirmiş ve ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir." ifadesini kullandı.

Dış İlişkiler Koordinatörü Ahmet Fikret Gökhan'ın ameliyatın ardından Caleb Ekuban'ı İtalya'da ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği de kaydedildi.

Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Trabzonspor, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:26 Kaynak: AA
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