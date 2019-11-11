Trabzonspor'da Ekuban antrenmanlara başladı
6 saat önce
İtalya'da tedavisi tamamlanan ve Trabzon'a dönen bordo-mavili oyuncu Caleb Ekuban doktor kontrolünde antrenmanlara başladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:32 Kaynak: İHA
İtalya'da tedavisi tamamlanan ve Trabzon'a dönen bordo-mavili oyuncu Caleb Ekuban doktor kontrolünde antrenmanlara başladı.
Bugün saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen Ganalı oyuncu Ekuban, fitness salonunda fizyoterapist eşliğinde kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Ekuban, ardından Dozer Cemil Usta antrenman sahasında kulüp doktoru Hakan Ayaz ile birlikte yürüyüş ve koşu yaptı. - TRABZON
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