Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Ekuban antrenmanlara başladı
Son Dakika Güncel Trabzonspor'da Ekuban antrenmanlara başladı

Trabzonspor'da Ekuban antrenmanlara başladı

6 saat önce

İtalya'da tedavisi tamamlanan ve Trabzon'a dönen bordo-mavili oyuncu Caleb Ekuban doktor kontrolünde antrenmanlara başladı.

Trabzonspor'da Ekuban antrenmanlara başladı, System.String[]

İtalya'da tedavisi tamamlanan ve Trabzon'a dönen bordo-mavili oyuncu Caleb Ekuban doktor kontrolünde antrenmanlara başladı.

Bugün saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen Ganalı oyuncu Ekuban, fitness salonunda fizyoterapist eşliğinde kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Ekuban, ardından Dozer Cemil Usta antrenman sahasında kulüp doktoru Hakan Ayaz ile birlikte yürüyüş ve koşu yaptı.

(İHA)

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Caleb Ekuban, Trabzon, İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:40 Kaynak: İHA
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