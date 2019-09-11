Trabzonspor'da Ekuban şoku

Trabzonsporlu Ekuban gerçekleştirilen antrenman sırasında Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı. Bordo-mavililerin bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanda Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan ve sahayı arkadaşlarının yardımıyla terk eden Ganalı oyuncunun çekilen MR'ında kırık tespit edildi. Ayak 5'nci parmak tarak kemiğinde kırık tespit edilen oyuncunun 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

(Gökmen Şahin/İHA)