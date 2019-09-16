Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Ekuban şoku! 2 ay yok...
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor'da Ekuban şoku! 2 ay yok...

1 saat önce

Bordo-mavili kulüpten Caleb Ekuban'ın sağlık durumu ile ilgili şu açıklama yapıldı: Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Caleb Ekuban'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Ekuban şoku! 2 ay yok..., System.String[]

Bordo-mavili kulüpten Caleb Ekuban'ın sağlık durumu ile ilgili şu açıklama yapıldı:


Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Caleb Ekuban'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.


Caleb Ekuban'ın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Güven, "Geçtiğimiz hafta antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban bugün İtalya'da başarılı bir operasyon geçirmiş ve ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir" dedi.


Ayrıca Dış İlişkiler Koordinatörümüz Ahmet Fikret Gökhan ameliyatın ardından futbolcumuz Caleb Ekuban'ı İtalya'da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.


TAKIM REVİRE DÖNDÜ


Sezona güçlü bir kadro ile iddialı giren Trabzonspor'u sakatlıklar vurdu. Abdülkadir Ömür'ün en az 4 ay sahalardan uzak kalacağının kesinleşmesinin ardından Caleb Ekuban,Yusuf Sarı ve son Gençlerbirliği maçında sedye ile sahadan çıkan Ivanildo Fernandes'in durumları teknik heyet için kabus niteliğinde oldu.


Ekuban'ın 2 ay sonra sahalara döneceği bildirilirken, Yusuf Sarı da 1,5 ay yeşil sahada olamayacak. Fernandes'in durumu ise henüz belli değil.

Caleb Ekuban, Trabzonspor, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kalben, İbrahim Tatlıses'e "Kadını silahla vuran adam" dediği iddialarını yalanladı
Trabzonspor'a Ekuban şoku! 2 ay sahalardan uzak kalacak UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu Manchester United ve Tottenham Vedat Muriqi'yi izliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 15:26:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Ekuban şoku! 2 ay yok...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]