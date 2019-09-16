Trabzonspor'da Ekuban şoku! 2 ay yok...

Bordo-mavili kulüpten Caleb Ekuban'ın sağlık durumu ile ilgili şu açıklama yapıldı:



Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Caleb Ekuban'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Caleb Ekuban'ın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Güven, "Geçtiğimiz hafta antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban bugün İtalya'da başarılı bir operasyon geçirmiş ve ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir" dedi.



Ayrıca Dış İlişkiler Koordinatörümüz Ahmet Fikret Gökhan ameliyatın ardından futbolcumuz Caleb Ekuban'ı İtalya'da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.



TAKIM REVİRE DÖNDÜ



Sezona güçlü bir kadro ile iddialı giren Trabzonspor'u sakatlıklar vurdu. Abdülkadir Ömür'ün en az 4 ay sahalardan uzak kalacağının kesinleşmesinin ardından Caleb Ekuban,Yusuf Sarı ve son Gençlerbirliği maçında sedye ile sahadan çıkan Ivanildo Fernandes'in durumları teknik heyet için kabus niteliğinde oldu.



Ekuban'ın 2 ay sonra sahalara döneceği bildirilirken, Yusuf Sarı da 1,5 ay yeşil sahada olamayacak. Fernandes'in durumu ise henüz belli değil.