Trabzonspor'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları
51 dakika önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi
ve Abdülkadir Ömür
katılmadı. Tedavileri süren Yusuf Yazıcı
, Jose Sosa
ve Majid Hosseini kondisyon salonunda çalıştı. Dünkü antrenmanda omuzunda ağrı hissederek çalışmayı tamamlayamayan Hugo Rodallega
ise takımla çalışmalara katıldı.
Bordo-mavili futbolcular antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Bu arada antrenmanı Düzköy Gökçeler
Ortaokulu ve Sürmene
Yakup Kalafatoğlu İlkokulu öğrencileri ziyaret ederek, bordo-mavili takımla bir araya geldi.
Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:42 Kaynak: AA
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