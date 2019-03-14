Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

12 dakika önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi ve Abdülkadir Ömür'ün katılmadığı, tedavileri tamamlanan Yusuf Yazıcı, Jose Sosa ve Majid Hosseini'nin ise takımla çalışmalara başladığı aktarıldı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayıp, ardından kara yolu ile Erzurum'a gidecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:49 Kaynak: AA

Erzurumspor Kulübü, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor'un Performansından Memnun Kalmadığı İçin Gönderdiği Theo Bongonda'yı 6 Kulüp İstiyor Fikret Orman'dan Süper Lig Maçları İçin 10 Milyon Dolarlık Anlaşma

Barcelona'da Dembele 3-4 Hafta Forma Giyemeyecek Arda Turan'a Kırmızı Kart Gösteren Yaşar Kemal Uğurlu 27 Hafta Sonra Başakşehir Maçı Yönetecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 15:01:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]