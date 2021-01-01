Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor , Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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