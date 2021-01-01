Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları - Son Dakika

Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

01.01.2021 18:53
Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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