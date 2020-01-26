Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

16 dakika önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun, Elazığ ile Malatya'da can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. haftasında yarın Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını ileri bir tarihe ertelemesinin ardından bordo-mavili takım, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde antrenman yaptı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptakiler ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.


Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:08 Kaynak: AA
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