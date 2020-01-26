Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Türkiye Futbol Federasyonunun, Elazığ ile Malatya'da can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. haftasında yarın Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor- Trabzonspor maçını ileri bir tarihe ertelemesinin ardından bordo-mavili takım, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde antrenman yaptı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptakiler ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.