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Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonunun, Elazığ ile Malatya'da can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19.
Türkiye Futbol Federasyonunun, Elazığ ile Malatya'da can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. haftasında yarın Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor- Trabzonspor maçını ileri bir tarihe ertelemesinin ardından bordo-mavili takım, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde antrenman yaptı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptakiler ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:20
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