Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonunun, Elazığ ile Malatya'da can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19.

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonunun, Elazığ ile Malatya'da can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. haftasında yarın Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor- Trabzonspor maçını ileri bir tarihe ertelemesinin ardından bordo-mavili takım, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde antrenman yaptı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptakiler ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Türkiye, Malatya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:20 
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