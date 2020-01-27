Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana uzun süreli sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz ile Daniel Sturridge katılmadı. Caleb Ekuban ve Filip Novak ise takımla bir süre antrenmanda yer aldıktan sonra ayrı olarak çalışmalarını tamamladı.

Sturridge'in de katılımı bekleniyor

Fenerbahçe maçı öncesinde Daniel Sturridge'nin de takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

Antalya kampında Arnavutluk ekibi Partizan Tiran ile oynanan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra ligin ikinci yarısında görev alamayan İngiliz golcünün yarınki çalışmada yer alabileceği belirtildi.

Teknik heyete yeni katılımlar

Trabzonspor'da, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ekibine İngiltere'den yabancı antrenör katıldı.

İngiltere'nin Chelsea takımında görev yapan Eddie Newton, Trabzon'a gelerek takımın çalışmasında yer aldı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda gruplar halinde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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