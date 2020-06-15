Trabzonspor'da Fenerbahçe maçının kamp kadrosunda Jose Sosa da yer aldı

MANUEL DA COSTA

Kafilede şu isimler yer aldı:

Haber Yayın Tarihi:

Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır

İtalyanların "Yeni Ronaldo" olarak lanse ettiği Alpaslan Tahsin'le Galatasaray da ilgileniyor