Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı - Son Dakika
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Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

6 saat önce

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri devam eden Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz katılmadı.

Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı, System.String[]

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri devam eden Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz katılmadı.


Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililerin taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.


Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da bir bölümünü izlediği antrenman öncesinde Çınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri futbolcularla bir araya geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve futbolcuların yakından ilgilendiği özel öğrenciler ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.


Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Ahmet Canbaz, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:48 
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