Trabzonspor'da Fernandes ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Portekizli savunmacı Ivanildo Fernandes ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Ivanildo Jorge Mendes Fernandes arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir."

ROTA ÇAYKUR RİZESPOR

Portekizli stoper, Trabzonspor ile yollarını ayırmasının ardından Çaykur Rizespor'a transfer olacak. Mavi-yeşilli ekip, Fernandes'i Sporting'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak.