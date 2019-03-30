Trabzonspor'da Filip Novak'ın Sağlık Durumu
52 dakika önce
Trabzonspor'un Çek sol bek oyuncusu Filip Novak'ın sol arka uyluk kasında yaralanma tespit edildiği belirtildi.
Trabzonspor'un Çek sol bek oyuncusu Filip Novak'ın sol arka uyluk kasında yaralanma tespit edildiği belirtildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, Çekya'nın Brezilya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve ülkesinin milli takım doktorları tarafından ilk tedavisi yapılan Filip Novak'a gerekli tetkiklerin yapıldığını aktardı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Güven, "Milli takım kampından dönen oyuncumuzun sağlık ekibimiz tarafından yapılan muayenesi ve çekilen MR sonrasında sol arka uyluk (hamstring) kasında yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:11 Kaynak: AA
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