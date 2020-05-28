Trabzonspor'da forma rekabeti yüzleri güldürüyor - Son Dakika

Trabzonspor'da forma rekabeti yüzleri güldürüyor

Sezon başında ve devre arasında yaptığı transfer planlamasıyla alternatifli, rekabetçi bir takım ortaya çıkartan Trabzonspor'da futbolcular, Süper Lig'in geri kalan bölümünde formayı kapmak için kıyasıya mücadele ediyor.

Trabzonspor'da forma rekabeti yüzleri güldürüyor, System.String[]

Sezon başında ve devre arasında yaptığı transfer planlamasıyla alternatifli, rekabetçi bir takım ortaya çıkartan Trabzonspor'da futbolcular, Süper Lig'in geri kalan bölümünde formayı kapmak için kıyasıya mücadele ediyor.


Süper Lig'in başlama ihtimaline karşı 5 Mayıs'tan itibaren hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde sürdüren Trabzonspor'da büyük bir rekabet yaşanıyor. Ligin geri kalan 8. haftalık bölümünde formayı kapmak ve gelecek sezonda takımda kalmak için kıyasıya bir mücadele veren oyuncuların bu arzusundan ve isteğinden teknik direktör Hüseyin Çimşir oldukça memnun.


Rekabet Çimşir'in elini güçlendiriyor


Bordo-mavili takımda özellikle devre arası yapılan takviyeler ve sakat oyuncuların da yavaş yavaş takıma dönmesiyle birlikte forma savaşı iyice kızıştı. Her mevkide forma savaşının verildiği bordo-mavililerde antrenmanlar büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Zaman zaman ise teknik direktör Hüseyin Çimşir, meydana gelmesi muhtemel sakatlıklar karşısında oyuncularını uyarmak zorunda kalıyor. Takım içresinde yaşanan rekabetten oldukça memnun olan genç teknik adam, "Formayı hak eden alır" mesajını göreve başladığı ilk gün verirken, yaşanan rekabet Çimşir'in elini güçlendiriyor.


Her mevkide forma savaşı


Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, antrenmanlardaki performansıyla da kalenin yine vazgeçilmez isimi olacak. Savunma hattında sağda Kamil Ahmet ile genç isim Serkan Asan, Pereira'dan formayı almak mücadele ediyor. Stoperde Hüseyin, Hosseini, Messias da Costa ile Campi formayı alabilmek için daha çok çalışıyorlar. Süper Lig'e verilen ara sonrası savunmada yaşanan rekabette teknik direktör Hüseyin Çimşir'in formayı hangi isimlere vereceği ise merakla beklenmeye başlandı. Novak ise bölgesinde şimdilik rakipsiz görünüyor. Orta sahada ise teknik direktör Hüseyin Çimşir, göreve başladığı günden itibaren bu alanda çeşitli nedenlerle farklı isimler denedi. Sosa ve Abdulkadir Ömür bu alandaki rakipsiz olacaklarını sinyallerini yapılan çalışmalarda ortaya koyarken, bu isimlerin yanına ise hangi isimlerin yer alacağını Hüseyin Çimşir belirlemeye çalışıyor. Abdulkadir Parmak, Doğan Erdoğan, Guilherme, N'diaye, Bilal ve Ekuban'ın istekli oluşu genç teknik adamın yüzünü güldürüyor. Nwakaeme ve Sörloth ise ileri uçta vazgeçilmezler arasında yer alıyorlar. Tedavisi süren Yusuf Sarı'nın ise kısa zamanda takıma dönüp rekabete ortak olması bekleniyor - TRABZON

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 12:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da forma rekabeti yüzleri güldürüyor - Son Dakika Spor

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürmesine tepki gösterdi Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu Son Dakika: TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor         
18:30
Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü         
18:26
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı         
18:25
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürmesine tepki gösterdi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürmesine tepki gösterdi         
18:18
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık         
17:52
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor         
17:39
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı         
17:33
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı         
17:32
Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi         
17:29
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak         
17:05
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:58
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı         
16:57
TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı         
16:51
Uzmanlar, dün akşam düşen gök taşının maddi değerini değerlendirdi Uzmanlar, dün akşam düşen gök taşının maddi değerini değerlendirdi         
16:49
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi         
16:47
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi         
16:42
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar         
16:42
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı         
16:41
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verildiği toplantı sona erdi 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verildiği toplantı sona erdi         
16:38
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı         
16:37
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı         
16:32
Canlı yayında yöneltilen Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar         
16:32
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü? Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?         
16:25
Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi mozaik görenleri büyüledi Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi mozaik görenleri büyüledi         
16:15
Taksici, doğum yapan kadını Taksici, doğum yapan kadını "Arabam pislenir" diye aracından indirdi         
16:10
Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı         
15:57
TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi         
15:54
Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı         
15:36
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı         
15:25
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 19:20:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'da forma rekabeti yüzleri güldürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]