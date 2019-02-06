Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları Başladı

Trabzonspor'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları Başladı

1 saat önce

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynadığı maçın ardından ara vermeden Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]


Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynadığı maçın ardından ara vermeden Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Ümraniyespor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdiler.

Bordo-mavililer, yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek. - Sağlamtrabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:43 Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Galatasaray, Trabzonspor, Spor
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