Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Kaptan Cemil Usta Sahası'ndaki antrenmanda taktiksel çalışma yaptı.

Takım, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:32 Kaynak: AA

Spor
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