Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Bordo-mavililer, Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

İdmanda oynanan ayak tenisinde kazanan John Obi Mikel ve takım arkadaşı Anthony Nnaduzor Nwakaeme, maç sonrası galibiyet pozu verdi.

Antrenmana sakatlığı geçen Ivanildo Fernandes de katılarak takımla çalıştı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer, yenilenme çalışmaları yaptı.

Trabzonspor , Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü iç sahada Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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