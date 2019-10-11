Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları
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Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

1 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü iç sahada Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü iç sahada Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer, yenilenme çalışmaları yaptı.

Antrenmana sakatlığı geçen Ivanildo Fernandes de katılarak takımla çalıştı.

İdmanda oynanan ayak tenisinde kazanan John Obi Mikel ve takım arkadaşı Anthony Nnaduzor Nwakaeme, maç sonrası galibiyet pozu verdi.

Bordo-mavililer, Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:10 Kaynak: AA
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