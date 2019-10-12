Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları
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Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

1 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü iç sahada Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü iç sahada Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, bordo-mavililerin kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.

Trabzonspor, Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:32 Kaynak: AA
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