Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları
1 saat önce
Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü iç sahada Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:32 Kaynak: AA
Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü iç sahada Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, bordo-mavililerin kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.
Trabzonspor, Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.
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