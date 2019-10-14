Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

33 dakika önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü iç sahada Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü iç sahada Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında, milli takımlarda bulunan Majid Hosseini, Alexander Sorloth, Uğurcan Çakır ile sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ekuban yer almadı. Abdülkadir Parmak, Daniel Sturridge, Flip Novak ile Onazi ise takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.

Antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas yapan bordo-mavililer, daha sonra kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Bu arada, girdiği mücadelenin ardından baldırında ağrı hisseden Obi Mikel, idmanı yarıda bırakarak kontrol için soyunma odasına gitti.

Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Trabzonspor, Gaziantep, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fransa'dan Türkiye maçı öncesi taraftar ve Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Direğe çarpan araç hurdaya döndü: 3 kişi hayatını kaybetti Bir gün önce İzmir'de konser veren Ajda Pekkan, Gaziantep konserini ertelediğini duyurdu Mehmetçik'e destek veren Enver Cenk Şahin, kadro dışı bırakıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 19:20:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]