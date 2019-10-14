Antrenmandan görüntüler

Futbolcuların çalışmaları

Girdiği mücadelenin ardından baldırında ağrı hisseden Obi Mikel'in, idmanı yarıda bırakarak kontrol için soyunma odasına gitmesi Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Baldırında ağrı hisseden Obi Mikel antrenmanı yarıda bıraktı

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü iç sahada Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında, milli takımlarda bulunan Majid Hosseini, Alexander Sorloth, Uğurcan Çakır ile sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ekuban yer almadı. Abdülkadir Parmak, Daniel Sturridge, Flip Novak ile Onazi ise takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.

Antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas yapan bordo-mavililer, daha sonra kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Bu arada, girdiği mücadelenin ardından baldırında ağrı hisseden Obi Mikel, idmanı yarıda bırakarak kontrol için soyunma odasına gitti.

Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.