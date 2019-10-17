Trabzonspor'da Gaziantep Hazırlıkları Sürüyor
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Trabzonspor, Süper Lig´in 8´inci haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam ediyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12
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