Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Gaziantep Hazırlıkları Sürüyor
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Gaziantep Hazırlıkları Sürüyor

Trabzonspor'da Gaziantep Hazırlıkları Sürüyor

34 dakika önce

Trabzonspor, Süper Lig´in 8´inci haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Trabzonspor'da Gaziantep Hazırlıkları Sürüyor

Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12 
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