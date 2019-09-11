Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da gençlerbirliği maçı biletleri satışa çıktı
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Trabzonspor'da gençlerbirliği maçı biletleri satışa çıktı

45 dakika önce

Trabzonspor'un Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor'da gençlerbirliği maçı biletleri satışa çıktı, System.String[]
Trabzonspor'un Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı biletleri satışa sunuldu.
Buna göre 15 Eylül 2019 Pazar günü 20.00'de Şenol Güneş Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 40 TL.


Gençlerbirliği, Trabzonspor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:43 Kaynak: DHA
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