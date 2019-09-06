Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
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Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül'de sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Trabzonspor, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül'de sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenmanda toparlanma çalışması yaptı.

Antrenmanı, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bazı yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Takım, yarın yapacağı çift antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:38 Kaynak: AA
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