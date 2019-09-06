Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
1 saat önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül'de sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:38 Kaynak: AA
Trabzonspor, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül'de sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenmanda toparlanma çalışması yaptı.
Antrenmanı, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bazı yönetim kurulu üyeleri de izledi.
Takım, yarın yapacağı çift antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.
Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 9 Eylül'de hesaplara yatacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'nin Suriyeli göçmen açıklamasına yanıt Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile ortak kara devriyesi için tarih verdi İSMEK'in kapanacağı iddialarına İBB'den yalanlama