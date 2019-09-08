Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

45 dakika önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların, toparlanma çalışmaları yapıp, ayak tenisi oynadıkları belirtildi.

Bordo-mavili ekip, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:12 Kaynak: AA
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