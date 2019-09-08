Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
45 dakika önce
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:12 Kaynak: AA
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların, toparlanma çalışmaları yapıp, ayak tenisi oynadıkları belirtildi.
Bordo-mavili ekip, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.
Abdülkadir Ömür, 6 ay sahalardan uzak kalacak Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu Rize'nin Hemşin ilçesinde yaşanan afetin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı Gençlerbirliği, Galatasaray'ın Taylan Antalyalı transferi için hukuki girişimlere başladı!