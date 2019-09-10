Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:10 Kaynak: AA
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların taktiksel çalışmalar yaptığı bildirildi.
Bordo-mavili futbolcular, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edecek.
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