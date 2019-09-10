Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

21 dakika önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların taktiksel çalışmalar yaptığı bildirildi.

Bordo-mavili futbolcular, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:10 Kaynak: AA
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