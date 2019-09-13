Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

56 dakika önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların taktiksel çalışmalar yaptığı bildirildi.

Bordo-mavili futbolcular, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:20 Kaynak: AA
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