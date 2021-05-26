SPOR Trabzonspor'da Gervinho ve Peres için imza töreni düzenlendi - Son Dakika

SPOR Trabzonspor'da Gervinho ve Peres için imza töreni düzenlendi

26.05.2021 17:52

SPOR Trabzonspor'da Gervinho ve Peres için imza töreni düzenlendiTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor'un yeni transferleri Gervinho ve Bruno Peres için bugün Medical Park Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

SPOR Trabzonspor'da Gervinho ve Peres için imza töreni düzenlendi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor'un yeni transferleri Gervinho ve Bruno Peres için bugün Medical Park Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

Trabzonspor Kulübü, İtalya'nın Parma takımından iki yıllığına anlaşma sağlanan Gervinho ile Roma'dan 3 yıllığına anlaşmaya varılan Bruna Peres için imza töreni düzenledi. Törene, dün kente gelen oyuncular ile eşlerinin yanı sıra Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldı. Kulübün sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanan imza töreninde Gervinho ile Bruno Peres sözleşme imzaladı.

AĞAOĞLU: GERVINHO VE PERES İLE 1,5 AY SÜREN GÖRÜŞMELER NETİCESİNDE ANLAŞTIK

İmza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu sene transfer sezonuna biraz erken başladıklarını belirterek, 'Eminim ki bu, taraftarlarımızı da çok heyecanlandırıyordur. Gervinho ve Peres ile izleme komitesinin, teknik heyetin ve hocamızın talepleri doğrultusunda yaklaşık 1,5 ay süren görüşme neticesinde bugün imza atabilecek konuma, duruma geldik. Transferlerimiz devam edecektir. Bütün amacımız, hocamızın bize önerdiği oyuncularla birlikte kampımıza başlamak. Çalışmalarımız devam ediyor. Diğer oyuncularla alakalı olarak da gelişmeler oldukça biz zaten bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bugün Gervinho ve Peres ile birlikteyiz. Her ikisinin de takımımıza çok büyük katkılar vereceğine olan inancım tam. Biraz uzun bir süreç oldu. Bu tür oyuncuları transfer etmek kolay olmuyor. Özellikle Trabzonspor gibi bütçesi çok dar olan bir kulübün çok dikkatli olması lazım. Biz onları terlettik, onlar bizi terletti ama netice itibariyle bugün imza töreni için hep birlikte buradayız. Hayırlı uğurlu olsun' dedi.

'PARMA KOLAYLIK SAĞLADI'

Gervinho'nun transferinde Parma'nın kolaylık sağladığını da kaydeden Ağaoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

'Özellikle Gervinho'nun transferinde, bize her türlü kolaylığı sağladığı ve kendi oyuncusunun da lisansını serbest bıraktığından dolayı Parma kulübüne çok teşekkür ediyoruz. Parma kulübü ile bizim ilişkilerimiz yönetime geldiğimizden beri devam ediyor. Kulübümüzün oyuncusu Kucka'yı da bundan iki sene önce Parma kulübüne satmıştık. Oyuncumuz hala orada. Oyuncumuz diyorum, çünkü bir kere bordo-mavi formayı sırtına geçiren oyuncu artık gönlümüzde ilelebet bizim oyuncumuz olarak kabul görüyor.'

'İKİ OYUNCUYU DA ÇOK BÜYÜK BİR SAVAŞ BEKLİYOR'

Gervinho ve Peres'in tatilden hazır dönmelerini isteyen Ağaoğlu, iki oyuncuyu da çok büyük bir mücadelenin beklediğine dikkat çekerek, 'İki oyuncumuzun takıma katılmasından dolayı duymuş olduğum mutluluğu ifade ederken, camiamıza hayırlı uğurlu olmalarını diliyorum. İmza töreninden sonra ülkelerine gidecekler, tatillerini yapacaklar. Ama dönüp geldikleri zaman onları çok büyük bir savaş, çok büyük bir mücadele bekliyor. Türkiye Süper Lig'i diğer liglere benzemiyor. Mücadele katsayısının son derece yüksek olduğu bir lig. Dolayısıyla kendilerinden savaşa hazır bir halde gelmelerini istiyorum. Tekrar hayırlı olsun' diye konuştu.

PERES: BU YIL KOLAY OLMAYACAK

31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Bruno Peres ise Başkan Ağaoğlu'na kendilerine gösterdiği güven ve bu fırsatı sunduğu için teşekkür ederek, şunları dedi:

"Trabzonspor ailesinin parçası olmak gurur verici bir durum. Sorumluluklarımın, bunun getirdiklerinin farkındayım. Saha içinde ve dışında her zaman bu takımın savaşçısı olacağımın sözünü verebilirim. Saha içinde savaşçı ve saha dışında her zaman elinden geleni yapacak kişilerden bir tanesiyim. Bu yıl uzun ve kolay bir yıl olmayacak. Savaşarak, birlikte mücadele ederek, bu ailenin geçmişini de düşündüğümüz zaman sezon boyunca çok büyük başarılara ulaşacağımıza eminim.?

GERVINHO: SAHADA İŞİMİ YAPARAK KONUŞMAYI TERCİH EDİYORUM

33 yaşındaki Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusu Gervinho da Trabzon'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydederek, 'Çok fazla konuşmayı seven biri değilim. Saha içinde işimi yaparak konuşmayı tercih eden biriyim. Bu proje inandığım proje. Bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Parma kulübüne de transferimde gösterdikleri kolaylık için teşekkür ediyorum. Ben, eşim, ailem burada olmaktan dolayı mutluyuz. Başarılı olacağına inandığımız proje. Takıma yardımcı olmak için buradayım. Takımımın da bana yardımcı olacağını biliyorum' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından futbolcular, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun isteği üzerine 5 bin forma alma sözü verdi.

SPOR Trabzonspor'da Gervinho ve Peres için imza töreni düzenlendi
SPOR Trabzonspor'da Gervinho ve Peres için imza töreni düzenlendi
SPOR Trabzonspor'da Gervinho ve Peres için imza töreni düzenlendi
SPOR Trabzonspor'da Gervinho ve Peres için imza töreni düzenlendi
SPOR Trabzonspor'da Gervinho ve Peres için imza töreni düzenlendi
SPOR Trabzonspor'da Gervinho ve Peres için imza töreni düzenlendi
SPOR Trabzonspor'da Gervinho ve Peres için imza töreni düzenlendi
SPOR Trabzonspor'da Gervinho ve Peres için imza töreni düzenlendi
SPOR Trabzonspor'da Gervinho ve Peres için imza töreni düzenlendi

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Transfer, Gervinho, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Trabzonspor'da Gervinho ve Peres için imza töreni düzenlendi - Son Dakika Spor


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