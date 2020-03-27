Trabzonspor'da Giannis Fetfatzidis iddiası!

Bordo mavili ekibin, Aris'te forma giyen Giannis Fetfatzidis'le ilgilendiği öne sürüldü.

Yunan basınında çıkan haberlere göre 29 yaşındaki kanat oyuncusu sezon sonunda Aris'ten ayrılmaya hazırlanıyor ve transferde en yakın olduğu kulüp Trabzonspor. Yıldız oyuncu hücuma yönelik her iki kanatta da görev alabiliyor.