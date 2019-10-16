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Trabzonspor'da GKB Planı

51 dakika önce

Trabzonspor, milli ara sonrası 10 gün içinde oynayacağı üç maçta Süper Lig'de zirveye tamamen oturmayı, Avrupa'da ise iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'da GKB Planı, System.String[]

Trabzonspor, milli ara sonrası 10 gün içinde oynayacağı üç maçta Süper Lig'de zirveye tamamen oturmayı, Avrupa'da ise iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Ünal Karaman, Gaziantep FK, Krasnodar ve Başakşehir maçlarında 9 puanlık hedef koydu.


Trabzonspor, Süper Lig'de ve Avrupa'da oynayacağı maçlarla kritik bir sürece giriyor. Bordo-mavililer, milli ara sonrası sahasında oynayacağı Gaziantep FK ve Krasnodar maçlarıyla önemli bir sınav verecek. Karadeniz ekibi deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçıyla da zirvede kendini iyice hisettirmeyi planlıyor.


10 gün içinde 3 kritik maç


Trabzonspor, milli ara sonrası 10 gün içinde 3 kritik maç oynayacak. Bordo-mavililer ilk olarak 19 Ekim Cumartesi güne sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bordo-mavililer buradan alacağı 3 puanla puanını 15'e çıkarmayı planlarken, diğer taraftan ise UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim Perşembe günü sahasında Rusya'nın Krasnodar takımıyla oynayacağı maça moralli çıkmak istiyor. Grubunda henüz galibiyetle tanışmayan Trabzonspor, 1 puan ile 3. sırada yer alırken, grupta henüz puanı bulunmayan Krasnodar karşısında Avrupa'daki yol haritasını büyük oranda belirlemiş olacak. Bordo-mavililer, bu maç sonrasında ise Başakşehir deplasmanından puanlarla dönerek Süper Lig'de zirvede kendini iyice hisettirmeyi planlıyor.


9 puanlık plan


Trabzonspor Teknik Direktör Ünal Karaman, Gaziantep FK, Krasnodar ve Başakşehir maçlarında 9 puanlık hedef koydu. Oyuncularının üstün gayretinden oldukça memnun olduğu her fırsatta dile getiren Karaman, önlerinde kritik maçlar olsa da her maçı tek tek düşünmeleri gerektiğini aktardı. Alacakları her 3 puanın hedeflerine kendilerini bir adım daha yaklaştıracağını belirtti. - TRABZON

Trabzonspor, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:57 Kaynak: İHA
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